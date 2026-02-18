Milan empata com Como em casa e se distancia da líder Inter
O Milan desperdiçou uma oportunidade de se aproximar da Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano, ao empatar em casa com o Como em 1 a 1 nesta quarta-feira (18), em jogo adiado válido pela 24ª rodada.
O jovem volante argentino Nico Paz voltou a brilhar ao marcar seu nono gol na temporada para abrir o placar para os visitantes aos 32 minutos.
Mas no segundo tempo o atacante português Rafael Leão (64') empatou para os 'rossoneri', que com o resultado seguem na vice-liderança, mas agora a sete pontos da Inter.
--- Jogo adiado da 24ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:
Quarta-feira, 18 de fevereiro:
Milan - Como 1 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 61 25 20 1 4 60 21 39
2. Milan 54 25 15 9 1 41 19 22
3. Napoli 50 25 15 5 5 38 25 13
4. Roma 47 25 15 2 8 31 16 15
5. Juventus 46 25 13 7 5 43 23 20
6. Como 42 25 11 9 5 39 19 20
7. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13
8. Bologna 33 25 9 6 10 34 32 2
9. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1
10. Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35 -6
11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10
12. Parma 29 25 7 8 10 18 31 -13
13. Cagliari 28 25 7 7 11 28 35 -7
14. Torino 27 25 7 6 12 25 44 -19
15. Genoa 24 25 5 9 11 29 37 -8
16. Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 -12
17. Lecce 24 25 6 6 13 17 31 -14
18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10
19. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22
20. Hellas Verona 15 25 2 9 14 19 43 -24
