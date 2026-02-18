Assine
Milan empata com Como em casa e se distancia da líder Inter

18/02/2026 19:29

O Milan desperdiçou uma oportunidade de se aproximar da Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano, ao empatar em casa com o Como em 1 a 1 nesta quarta-feira (18), em jogo adiado válido pela 24ª rodada.

O jovem volante argentino Nico Paz voltou a brilhar ao marcar seu nono gol na temporada para abrir o placar para os visitantes aos 32 minutos.

Mas no segundo tempo o atacante português Rafael Leão (64') empatou para os 'rossoneri', que com o resultado seguem na vice-liderança, mas agora a sete pontos da Inter.

--- Jogo adiado da 24ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

   Quarta-feira, 18 de fevereiro:

   Milan - Como                                   1 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   61  25  20   1   4  60  21  39

    2. Milan                   54  25  15   9   1  41  19  22

    3. Napoli                  50  25  15   5   5  38  25  13

    4. Roma                    47  25  15   2   8  31  16  15

    5. Juventus                46  25  13   7   5  43  23  20

    6. Como                    42  25  11   9   5  39  19  20

    7. Atalanta                42  25  11   9   5  34  21  13

    8. Bologna                 33  25   9   6  10  34  32   2

    9. Lazio                   33  25   8   9   8  26  25   1

   10. Sassuolo                32  25   9   5  11  29  35  -6

   11. Udinese                 32  25   9   5  11  28  38 -10

   12. Parma                   29  25   7   8  10  18  31 -13

   13. Cagliari                28  25   7   7  11  28  35  -7

   14. Torino                  27  25   7   6  12  25  44 -19

   15. Genoa                   24  25   5   9  11  29  37  -8

   16. Cremonese               24  25   5   9  11  21  33 -12

   17. Lecce                   24  25   6   6  13  17  31 -14

   18. Fiorentina              21  25   4   9  12  29  39 -10

   19. Pisa                    15  25   1  12  12  20  42 -22

   20. Hellas Verona           15  25   2   9  14  19  43 -24

