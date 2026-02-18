Wall Street fecha em alta com recuperação do setor de tecnologia

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (18), beneficiando-se de um renovado interesse dos investidores pelo setor de tecnologia após uma queda acentuada desse segmento nas últimas semanas.

O Dow Jones subiu 0,26%, o Nasdaq avançou 0,78% e o S&P 500 registrou alta de 0,56%.

"Algumas ações de tecnologia, que recentemente foram duramente castigadas devido aos temores relacionados aos fortes investimentos em inteligência artificial (IA), estão registrando atualmente uma recuperação", disse à AFP Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

Entre elas estão as "grandes capitalizações" do setor de tecnologia, indicaram analistas do Briefing.com, citando exemplos como Amazon (+1,81%), Meta (+0,61%) e Microsoft (+0,69%).

Desde o fim de outubro, o setor caiu mais de 25%, com os movimentos mais intensos no fim de janeiro.

Os investidores agora aguardam a divulgação do índice de inflação PCE de dezembro.

