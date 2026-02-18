Atlético de Madrid empata com Brugge (3-3) e vai decidir vaga nas oitavas da Champions em casa
O Atlético de Madrid conseguiu um empate em 3 a 3 com o Brugge nesta quarta-feira (18), na Bélgica, e vai decidir sua vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões em casa, na semana que vem.
O atacante argentino abriu o placar para o Atlético aos oito minutos e o nigeriano Ademola Lookman (45'+4) ampliou nos acréscimos do primeiro tempo.
Na volta do intervalo, o também nigeriano Raphael Onyedika (51') aproveitou um rebote do goleiro Jan Oblak na área para diminuir para o Brugge e, pouco depois, o italiano Nicolo Tresoldi (60') deixou tudo igual.
O time belga aumentou a pressão em busca da vitória, mas foram os espanhóis que chegaram ao terceiro gol, com o zagueiro equatoriano Joel Ordóñez (79') marcando contra.
No entanto, o Brugge continuou insistindo e foi recompensado na reta final. O grego Christos Tzolis (90') recebeu na frente, invadiu a área e bateu cruzado para selar o empate.
O gol inicialmente foi anulado pelo bandeira por impedimento, mas confirmado após o VAR apontar que Tzolis estava em posição legal na jogada.
