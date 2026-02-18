Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Atlético de Madrid empata com Brugge (3-3) e vai decidir vaga nas oitavas da Champions em casa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/02/2026 19:17

compartilhe

SIGA

O Atlético de Madrid conseguiu um empate em 3 a 3 com o Brugge nesta quarta-feira (18), na Bélgica, e vai decidir sua vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões em casa, na semana que vem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O atacante argentino abriu o placar para o Atlético aos oito minutos e o nigeriano Ademola Lookman (45'+4) ampliou nos acréscimos do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o também nigeriano Raphael Onyedika (51') aproveitou um rebote do goleiro Jan Oblak na área para diminuir para o Brugge e, pouco depois, o italiano Nicolo Tresoldi (60') deixou tudo igual.

O time belga aumentou a pressão em busca da vitória, mas foram os espanhóis que chegaram ao terceiro gol, com o zagueiro equatoriano Joel Ordóñez (79') marcando contra.

No entanto, o Brugge continuou insistindo e foi recompensado na reta final. O grego Christos Tzolis (90') recebeu na frente, invadiu a área e bateu cruzado para selar o empate.

O gol inicialmente foi anulado pelo bandeira por impedimento, mas confirmado após o VAR apontar que Tzolis estava em posição legal na jogada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsc/cb/aam

Tópicos relacionados:

bel campeones esp fbl liga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay