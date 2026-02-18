Assine
Villarreal vence Levante (1-0) e se consolida em 3º no Espanhol

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/02/2026 18:53

O Villarreal venceu o Levante por 1 a 0 nesta quarta-feira (18), em jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Espanhol, e se consolidou em terceiro na tabela.

Com a vitória, o 'Submarino Amarelo' chega 48 pontos e abre três de vantagem sobre o Atlético de Madrid (4º), que no domingo foi derrotado pelo Rayo Vallecano.

Em relação ao líder Real Madrid, a diferença é de 12 pontos. O Barcelona, vice-líder, soma 58 pontos.

O Levante, vice-lanterna do campeonato, teve mais posso de bola na partida, que deveria ter sido disputada em dezembro mais foi adiada por conta das fortes chuvas que atingiram a região de Valência.

O Villarreal se mostrou perigoso nos contra-ataques e chegou à vitória com o gol de Georges Mikautadze no início do segundo tempo (57').

--- Jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

   Quarta-feira, 18 de fevereiro

   Levante - Villarreal                           0 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             60  24  19   3   2  53  19  34

    2. Barcelona               58  24  19   1   4  64  25  39

    3. Villarreal              48  24  15   3   6  45  26  19

    4. Atlético de Madrid      45  24  13   6   5  38  21  17

    5. Betis                   41  24  11   8   5  39  29  10

    6. Espanyol                35  24  10   5   9  29  33  -4

    7. Celta Vigo              34  24   8  10   6  32  27   5

    8. Real Sociedad           31  24   8   7   9  34  35  -1

    9. Athletic Bilbao         31  24   9   4  11  27  34  -7

   10. Osasuna                 30  24   8   6  10  28  28   0

   11. Getafe                  29  24   8   5  11  20  28  -8

   12. Girona                  29  24   7   8   9  24  38 -14

   13. Sevilla                 26  24   7   5  12  31  39  -8

   14. Alavés                  26  24   7   5  12  21  30  -9

   15. Valencia                26  24   6   8  10  25  37 -12

   16. Elche                   25  24   5  10   9  31  35  -4

   17. Rayo Vallecano          25  23   6   7  10  21  30  -9

   18. Mallorca                24  24   6   6  12  29  39 -10

   19. Levante                 18  24   4   6  14  26  41 -15

   20. Real Oviedo             16  23   3   7  13  13  36 -23

rbs/rsc/iga/cb/aam

Tópicos relacionados:

esp fbl

