Villarreal vence Levante (1-0) e se consolida em 3º no Espanhol

O Villarreal venceu o Levante por 1 a 0 nesta quarta-feira (18), em jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Espanhol, e se consolidou em terceiro na tabela.

Com a vitória, o 'Submarino Amarelo' chega 48 pontos e abre três de vantagem sobre o Atlético de Madrid (4º), que no domingo foi derrotado pelo Rayo Vallecano.

Em relação ao líder Real Madrid, a diferença é de 12 pontos. O Barcelona, vice-líder, soma 58 pontos.

O Levante, vice-lanterna do campeonato, teve mais posso de bola na partida, que deveria ter sido disputada em dezembro mais foi adiada por conta das fortes chuvas que atingiram a região de Valência.

O Villarreal se mostrou perigoso nos contra-ataques e chegou à vitória com o gol de Georges Mikautadze no início do segundo tempo (57').

--- Jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

Quarta-feira, 18 de fevereiro

Levante - Villarreal 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34

2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39

3. Villarreal 48 24 15 3 6 45 26 19

4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17

5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10

6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4

7. Celta Vigo 34 24 8 10 6 32 27 5

8. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1

9. Athletic Bilbao 31 24 9 4 11 27 34 -7

10. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0

11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8

12. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14

13. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8

14. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9

15. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12

16. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4

17. Rayo Vallecano 25 23 6 7 10 21 30 -9

18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10

19. Levante 18 24 4 6 14 26 41 -15

20. Real Oviedo 16 23 3 7 13 13 36 -23

