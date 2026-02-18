Seattle Seahawks é colocado à venda após título do Super Bowl

O Seattle Seahawks, que recentemente se sagrou campeão do Super Bowl, confirmou nesta quarta-feira (18) o início formal do processo de venda da franquia.

O anúncio ocorre apenas dez duas depois de os Seahawks levantarem seu segundo título da NFL, com a vitória sobre o New England Patriots por 29 a 13.

A possível venda da franquia era esperada, embora, na preparação para o Super Bowl, seus atuais proprietários tivessem tentado abafar esses rumores.

Os Seahawks fazem parte de um fundo criado por Paul Allen, ex-proprietário e cofundador da Microsoft, que faleceu de câncer em 2018.

Nos últimos anos, sua irmã Jody controlou o Seattle Seahawks, assim como o Portland Trail Blazers da NBA, seguindo as instruções deixadas por Allen para eventualmente vender ambas as equipes e doar a renda para causas filantrópicas.

Em comunicado, os Seahawks indicaram que o processo de venda será conduzido pelo banco de investimentos Allen & Company e pelo escritório de advocacia Latham & Watkins.

"Estima-se que [o processo] continue até a intertemporada de 2026. Depois disso, os proprietários da NFL precisarão ratificar o contrato de compra definitivo", afirmou a franquia.

Segundo a imprensa americana, o valor estimado dos Seahawks estaria entre US$ 7 bilhões e US$ 8 bilhões (R$ 36,6 bilhões a R$ 41,8 bilhões).

A venda mais cara até agora na NFL foi a do Washington Commanders por cerca de US$ 6 bilhões (R$ 31,4 bilhões) em 2023.

Em setembro do ano passado, os herdeiros de Allen também chegaram a um acordo formal para a venda do Portland Trail Blazers, em um negócio avaliado em cerca de US$ 4 bilhões (R$ 20,9 bilhões).

