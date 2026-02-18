Israel realiza uma 'anexação gradual de fato' da Cisjordânia, denuncia funcionária da ONU

Uma alta responsável da ONU advertiu nesta quarta-feira (18) que as medidas de Israel para reforçar o controle sobre áreas da Cisjordânia administradas pela Autoridade Palestina equivalem a uma "anexação gradual de fato".

"Estamos testemunhando uma anexação gradual de fato da Cisjordânia, enquanto as medidas unilaterais israelenses transformam gradualmente a realidade no terreno", declarou a secretária-geral adjunta da ONU, Rosemary DiCarlo, durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre a questão palestina.

