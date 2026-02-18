Assine
Internacional

Newcastle atropela Qarabag (6-1) e encaminha vaga nas oitavas da Champions

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/02/2026 17:53

Com quatro gols do atacante Anthony Gordon, o Newcastle deu um grande passo rumo às oitavas de final da Liga dos Campeões ao golear o Qarabag do Azerbaijão por 6 a 1 nesta quarta-feira (18), em Baku, no jogo de ida do playoff.

O time inglês foi para o intervalo com o confronto praticamente resolvido graças à atuação inspirada de Gordon, protagonista da noite (3', 32' de pênalti, 33' e 45'+1 de pênalti).

Assim, o atacante inglês de 24 anos subiu para o segundo lugar na artilharia da competição, com dez gols, atrás apenas de Kylian Mbappé (13).

Gordon poderia ter marcado mais duas vezes, mas parou nas excelentes defesas do goleiro Mateusz Kochalski (14' e 28'), que também foi decisivo contra Harvey Barnes (25').

"Ele foi muito bem no primeiro tempo, iniciou a pressão. Vários de seus gols vieram de jogadas sem a bola", elogiou o técnico do Newcastle, Eddie Howe, após a partida.

Mais perto da classificação para as oitavas da Champions, o Newcastle terá que concluir a missão em casa, no St. James' Park, na próxima terça-feira, antes de um possível confronto contra Chelsea ou Barcelona.

