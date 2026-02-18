Zuckerberg lamenta em julgamento que Instagram tenha demorado a identificar menores de 13 anos
O diretor-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, afirmou nesta quarta-feira (18) que lamentava que sua empresa tenha demorado a identificar usuários menores de 13 anos no Instagram, ao prestar depoimento em um julgamento histórico sobre vício em redes sociais, em Los Angeles.
Zuckerberg foi convocado a depor em um processo contra as empresas Meta e Google, acusadas de projetar deliberadamente suas respectivas plataformas, Instagram e YouTube, para tornar os usuários mais jovens dependentes.
"Eu gostaria que tivéssemos feito isso antes", declarou Zuckerberg.
