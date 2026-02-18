Assine
AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

18/02/2026 14:41

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2026 ATÉ QUINTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2026

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2026

Mundo

 MUNDO - Mês sagrado muçulmano do Ramadã -  (até 19 de Março)

Américas

 (+) WASHINGTON (Estados Unidos) - "Conselho da Paz" de Trump realiza reunião inaugural - 

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba -  (até 31 de Dezembro)

 LOS ANGELES (Estados Unidos) - Processo contra Meta por vício em redes sociais -  (até 30 de Março)

 EPUYÉN (Argentina) - Incêndios florestais na Patagônia argentina -  (até 28 de Fevereiro)

Europa

 LONDRES (Reino Unido) - Fashion Week -  (até 23)

 VEVEY (Suíça) - Nestle publica resultados -  04H15

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

Ásia-Pacífico

 NOVA DÉLHI (Índia) - Visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Índia -  (até 22)

SEXTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Américas

 BRASÍLIA (Brasil) - Desemprego (referência: 10/2025 a 12/2025) -  10H00

TERÇA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2026

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  13H00

