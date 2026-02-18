AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
compartilheSIGA
AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2026 ATÉ QUINTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2026
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
QUINTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2026
Mundo
MUNDO - Mês sagrado muçulmano do Ramadã - (até 19 de Março)
Américas
(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - "Conselho da Paz" de Trump realiza reunião inaugural -
WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba - (até 31 de Dezembro)
LOS ANGELES (Estados Unidos) - Processo contra Meta por vício em redes sociais - (até 30 de Março)
EPUYÉN (Argentina) - Incêndios florestais na Patagônia argentina - (até 28 de Fevereiro)
Europa
LONDRES (Reino Unido) - Fashion Week - (até 23)
VEVEY (Suíça) - Nestle publica resultados - 04H15
BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)
Ásia-Pacífico
NOVA DÉLHI (Índia) - Visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Índia - (até 22)
SEXTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2026
Américas
BRASÍLIA (Brasil) - Desemprego (referência: 10/2025 a 12/2025) - 10H00
TERÇA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2026
Américas
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00