Internacional

EUA pede à AIE que 'deixe de lado' o clima e foque na segurança energética

AFP
AFP
18/02/2026 14:07

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, pediu nesta quarta-feira (18) à Agência Internacional de Energia (AIE) que "deixe de lado" a questão climática para se concentrar na segurança energética.

"Quero obter o apoio dos demais países desta nobre organização para trabalhar conosco a fim de instar a AIE a deixar de lado o clima", declarou Wright durante uma reunião ministerial em Paris.

O secretário ameaçou retirar os Estados Unidos do organismo caso seu funcionamento não seja reformado.

A AIE, agência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com sede em Paris, foi criada em 1974, após a crise do petróleo, para responder aos problemas de abastecimento de petróleo dos países ricos.

Nos últimos anos, porém, publicou diversos relatórios que preveem o declínio das energias fósseis e a expansão das renováveis. Um deles, que indicava o caminho para alcançar a neutralidade de carbono, provocou reação negativa do setor de hidrocarbonetos.

A AIE foi criada "para se concentrar na segurança energética", afirmou Wright, fundador de uma empresa especializada em fraturamento hidráulico, método poluente de extração de hidrocarbonetos.

Por sua vez, o diretor-executivo da AIE, Fatih Birol, afirmou que a agência é uma organização "baseada em dados". "Somos uma organização apolítica", garantiu.

