Ataque armado no centro do México deixa um morto e 8 menores feridos

Um ataque armado em um parque no estado mexicano de Guanajuato deixou uma pessoa morta e pelo menos oito menores feridos, informaram as autoridades locais.

"Condeno veementemente o que aconteceu ontem à noite em San Francisco del Rincón, onde crianças e adolescentes ficaram feridos em um ato absolutamente inaceitável", disse a governadora do estado, Libia Dennise García, na rede X.

As autoridades indicaram que um homem de 36 anos morreu durante o ataque.

