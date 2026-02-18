Assine
Internacional

Ataque armado no centro do México deixa um morto e 8 menores feridos

Repórter
18/02/2026 13:55

Um ataque armado em um parque no estado mexicano de Guanajuato deixou uma pessoa morta e pelo menos oito menores feridos, informaram as autoridades locais. 

"Condeno veementemente o que aconteceu ontem à noite em San Francisco del Rincón, onde crianças e adolescentes ficaram feridos em um ato absolutamente inaceitável", disse a governadora do estado, Libia Dennise García, na rede X. 

As autoridades indicaram que um homem de 36 anos morreu durante o ataque.

