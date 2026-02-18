Esquiador norueguês conquista 10º ouro olímpico e eleva próprio recorde

O esquiador cross-country norueguês Johannes Klaebo venceu a prova sprint por equipes nos Jogos de Milão-Cortina ao lado de seu compatriota Einar Hedegart nesta quarta-feira (18), elevando seu recorde de medalhas de ouro olímpicas de inverno para dez.

Com esses dez títulos, Klaebo agora é o segundo maior vencedor da história olímpica, incluindo os Jogos de Verão: apenas o nadador americano Michael Phelps, que ganhou 23 medalhas de ouro olímpicas entre 2004 e 2016, o supera.

Na prova sprint desta quarta-feira, a Noruega liderou o pódio, com os Estados Unidos faturando a prata e a Itália, país anfitrião, o bronze.

Klaebo até se permitiu diminuir o ritmo na parte final para levantar os braços, antecipando a comemoração enquanto era aclamado pelo público.

O esquiador de 29 anos ultrapassa os atletas Carl Lewis e Paavo Nurmi, os nadadores Mark Spitz, Caeleb Dressel e Katie Ledecky, e a ginasta Larisa Latynina na lista de campeões olímpicos.

Todos eles conquistaram nove medalhas de ouro olímpicas nos Jogos de Verão.

O saldo pessoal de Klaebo em Milão-Cortina é de cinco títulos em cinco provas disputadas, e ele ainda tem mais uma para participar, a prova individual de 50 km no sábado, na qual pode garantir a conquista de seis títulos, feito que já alcançou no ano passado, no Campeonato Mundial de Trondheim.

Klaebo chegou aos Jogos Olímpicos deste ano com cinco títulos em seu currículo (três em Pyeongchang 2018 e dois em Pequim 2022).

Na última sexta-feira, ele se igualou a outros três noruegueses que detinham o recorde de medalhas de ouro olímpicas de inverno, com oito cada: os ex-esquiadores de cross-country Marit Bjorgen e Bjorn Daehlie e o ex-biatleta Ole Einar Bjoerndalen.

No domingo, ele conquistou sua nona medalha de ouro e se confirma como o grande herói desta edição dos Jogos.

