Racismo volta a manchar o futebol em mais um caso de insultos a Vini Jr.

Gianluca Prestianni chamou Vinícius Júnior de "macaco"? Independentemente da resposta, o racismo voltou a manchar o esporte: o astro brasileiro acusou o jogador argentino, que negou as palavras - proferidas enquanto cobria a boca com a camisa -, na terça-feira, durante o jogo entre Benfica e Real Madrid pela Liga dos Campeões.

O incidente ocorreu depois que Vini marcou o gol da vitória do time merengue por 1 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa.

Após a comemoração, gestos para os torcedores e bate-boca com jogadores do Benfica, o atacante brasileiro correu em direção ao árbitro François Letexier, alegando ter sido chamado de "macaco" por Prestianni.

A Uefa anunciou nesta quarta-feira (18) a abertura de uma investigação pelas "acusações de comportamento discriminatório" e nomeou "um inspetor especializado em ética e assuntos disciplinares".

"Não existe absolutamente nenhum espaço para o racismo no nosso esporte e na sociedade - nós precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem providências e responsabilizem os culpados", escreveu no Instagram o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Eu enalteço o juíz, François Letexier, por ativar o protocolo antirracismo ao usar o gesto dos braços para interromper o jogo e gerenciar a situação", acrescentou Infantino.

- Mbappé pede punição -

Após a reclamação de Vinícius, o árbitro acionou o protocolo antirracismo e interrompeu a partida por alguns minutos, antes de retomá-la sem tomar medidas disciplinares.

A transmissão de TV mostrou Prestianni cobrindo a boca com a camisa e proferindo algumas palavras no momento do incidente.

A reação de Kylian Mbappé chamou a atenção, pois o francês chamou repetidas vezes o jogador do Benfica de "racista".

Na zona mista, Mbappé reiterou: "O que eu vi foi muito claro, o número 25 disse ao Vini cinco vezes que ele era um macaco. Um jogador como esse não merece mais jogar na Liga dos Campeões. Esperamos que a Uefa faça alguma coisa e não diga que está tudo bem".

Após a acusação, que contou com o apoio de outros jogadores e comissão técnica do Real Madrid, horas depois o Benfica defendeu Prestianni.

Como suposta prova, o clube português publicou em sua conta oficial no X um vídeo gravado da beira do campo mostrando a sequência do incidente.

"Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram", escreveu o Benfica. Em outra publicação, o clube publicou uma foto de Prestianni com a legenda "Juntos, ao teu lado".

- "Acusar alguém de algo sério não é certo" -

Prestianni se pronunciou horas depois em uma publicação no Instagram.

"Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinícius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido", escreveu o argentino.

"Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid", acrescentou o jogador de 20 anos.

No X, Prestianni deu mais explicações: "Se dizem tanto que eu, supostamente, fiz um comentário racista contra o Vinícius Junior, por que ninguém reagiu? Acusar alguém de algo sério não é certo, principalmente quando não é verdade. E todo mundo está apontando o dedo para mim porque eu cubro o rosto com a camisa, sendo que sabem que todos os jogadores cobrem o rosto quando falam. Parem de inventar coisas".

- "Racismo é crime" -

Vinícius não se pronunciou na zona mista do Estádio da Luz, mas também expressou sua opinião nas redes sociais: "Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm ao lado proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir".

Grandes figuras do futebol, como Thierry Henry, Clarence Seedorf e Wesley Sneijder, saíram em defesa do brasileiro.

"Também já fui acusado de procurar dar desculpas depois dos jogos quando isso aconteceu comigo. Às vezes você se sente sozinho, porque é a sua palavra contra a deles", disse Henry, que trabalha como comentarista na emissora CBS Sports. "Vamos ver o quanto ele [Prestianni] é corajoso. Por que cobriu o nariz e a boca?", acrescentou.

O lamentável episódio ganhou manchetes em todo o mundo. Nesta quarta-feira, o jornal francês L'Equipe abriu seu site com uma extensa reportagem: "Entenda tudo sobre o caso Prestianni".

A CBF emitiu um comunicado em suas redes sociais enfatizando que "racismo é crime" e prestou solidariedade a Vinícius Júnior.

Real Madrid e Benfica vão se enfrentar novamente na quarta-feira que vem, no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, no jogo de volta do mata-mata de acesso às oitavas de final da Champions.

