Rei da Dinamarca visita Groenlândia para expressar seu apoio
O rei da Dinamarca, Frederik X, iniciou nesta quarta-feira (18), em Nuuk, capital da Groenlândia, uma visita de três dias em apoio ao território cobiçado pelo presidente americano, Donald Trump.
Entre os atos previstos nesta quarta-feira na agenda do soberano, cujo papel é sobretudo simbólico, figuram visitas à empresa pesqueira Royal Greenland e à sede do comando ártico encarregado de vigiar e proteger a soberania do reino da Dinamarca na região ártica.
Na quinta-feira viajará para Maniitsoq, a cerca de 150 km ao norte de Nuuk, onde se reunirá com empresários locais, e na sexta irá a Kangerlussuaq, mais ao norte, para visitar o centro de treinamento ártico das tropas dinamarquesas.
Apesar de um passado colonial difícil nesse território autônomo, a monarquia dinamarquesa é muito popular na Groenlândia.
Trump sustenta que o controle da Groenlândia é indispensável para a segurança dos Estados Unidos e acusa a Dinamarca e os países europeus de não protegerem suficientemente essa zona estratégica frente às ambições russas e chinesas.
Depois de semanas de ameaças, Trump descartou uma operação militar para tomar a Groenlândia após a assinatura de um acordo?quadro com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.
O objetivo do acordo é reforçar a influência americana e abrir as portas a negociações entre Dinamarca, Groenlândia e Estados Unidos.
