Grupos ambientalistas processam governo Trump por revogar regulamentações climáticas

18/02/2026 12:56

Uma coalizão de grupos ambientalistas e de saúde entrou com uma ação judicial nesta quarta-feira (18) contestando a revogação, pelo governo Trump, de regulamentações científicas essenciais que sustentavam as ações federais sobre o clima. 

Os documentos, apresentados em um tribunal de Washington, argumentam que é ilegal a medida de Trump que eliminou os padrões de emissão de gases de efeito estufa para automóveis e colocou em risco uma série de outras regulamentações.

