EUA sanciona diretor de prisão de segurança máxima da Nicarágua

18/02/2026 12:43

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (18), a proibição de entrada no país de Roberto Clemente Guevara Gómez, diretor da prisão de segurança máxima La Modelo, na Nicarágua, onde se encontra a maioria dos presos políticos. 

Guevara Gómez é considerado um indivíduo proibido de entrar nos Estados Unidos, de acordo com a Seção 7031(c), por "graves violações dos direitos humanos", segundo um comunicado divulgado pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio. 

O principal diplomata americano também pediu "a libertação imediata e incondicional de todos os presos políticos na Nicarágua".

Tópicos relacionados:

diplomacia direitos eua justica nicaragua prisao

