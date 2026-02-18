UE e Ucrânia anunciam boicotes políticos aos Jogos Paralímpicos por causa da Rússia

A notícia de que Rússia e Belarus competirão em março nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina com suas bandeiras nacionais provocou, nesta quarta-feira (18), anúncios de boicote por parte do responsável pelo Esporte da União Europeia (UE) e de dirigentes políticos da Ucrânia.

"Enquanto a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia continuar, não posso apoiar o restabelecimento de símbolos nacionais, bandeiras, hinos e uniformes, que são indissociáveis deste conflito", publicou o político maltês nas redes sociais, considerando "inaceitável" que os atletas de ambos os países tenham sido convidados sem terem passado por provas classificatórias.

Pouco depois, o ministro ucraniano do Esporte, Matvii Bidny, anunciou que os dirigentes de seu país não participarão dos eventos dos Jogos Paralímpicos de Inverno, também como forma de protesto.

"Não estaremos presentes na cerimônia de abertura. Não participaremos de nenhum dos eventos oficiais" desses Jogos, escreveu na rede social X Bidny, que horas antes havia considerado "escandalosa" a presença dos símbolos nacionais desses dois países vizinhos.

"As bandeiras da Rússia e de Belarus não devem estar em eventos esportivos internacionais que defendam igualdade, integridade e respeito. São bandeiras de regimes que transformaram o esporte em ferramenta de guerra, mentira e desprezo", acrescentou.

"Na Rússia, o esporte paralímpico se tornou um pilar para as pessoas que Putin enviou à Ucrânia para matar e que voltaram da Ucrânia feridas e com deficiência", afirmou o ministro.

"Dar-lhes uma plataforma significa dar voz à propaganda de guerra", denunciou.

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sybiga, afirmou que instruiu seus embaixadores a incentivar outros países a adotarem medida semelhante e que seus dirigentes também boicotem os Jogos Paralímpicos.

- Dez convites -

Na terça-feira, um representante do Comitê Paralímpico Internacional (CPI), Craig Spence, anunciou à AFP que russos e bielorrussos estarão presentes nos Jogos Paralímpicos na Itália com seus símbolos nacionais, ao contrário dos Jogos Olímpicos atualmente em curso, nos quais competem sob bandeira neutra e após cumprir uma série de condições.

O CPI concedeu seis convites à Rússia e quatro a Belarus.

O Comitê Paralímpico Russo já anunciou os nomes dos selecionados, entre eles os paraesquiadores alpinos Alexei Bugaev (três vezes ouro paralímpico) e Varvara Voronchikhina (duas vezes campeã mundial).

O presidente do Comitê Paralímpico Ucraniano, Valery Sushkevich, disse à AFP na terça-feira que estava "indignado" com a notícia, mas rejeitou um boicote dos atletas ucranianos porque acredita que Vladimir Putin poderia interpretá-lo como uma vitória russa.

A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina acontecerá em 6 de março; o evento será encerrado no dia 15 do mesmo mês.

A decisão do CPI em relação à Rússia e a Belarus representa um passo significativo rumo à reintegração esportiva de ambos os países, que estão banidos do cenário esportivo internacional desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, que contou com o apoio de Belarus.

