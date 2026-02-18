Polícia britânica pede colaboração de testemunhas em caso Epstein por tráfico de mulheres

A polícia britânica fez um apelo nesta quarta-feira (18) à colaboração de testemunhas para investigar denúncias de tráfico de mulheres que surgiram em arquivos divulgados sobre o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

A polícia de Surrey, no sudeste da Inglaterra, afirmou estar ciente de um relatório divulgado pelo FBI referente a "tráfico de pessoas e abuso sexual de menor" entre 1994 e 1996 na cidade britânica de Virginia Water.

"Após revisar nossos sistemas com as informações limitadas disponíveis, não encontramos evidências de que essas acusações tenham sido relatadas à polícia de Surrey", disse a força de segurança em um comunicado.

"Portanto, encorajamos qualquer pessoa com informações relacionadas a essas acusações a se apresentar", acrescentou.

Diversas figuras britânicas, incluindo o ex-primeiro-ministro Gordon Brown, pediram uma investigação sobre dezenas de voos que chegaram a aeroportos locais ligados a Epstein, que foi condenado por crimes sexuais e morreu na prisão em 2019.

Há uma semana, Gordon Brown afirmou ter sido "informado em particular de que as investigações relacionadas ao ex-príncipe Andrew não conseguiram verificar adequadamente provas cruciais sobre os voos".

Pelo menos quatro forças policiais britânicas confirmaram estar analisando relatórios que parecem vincular o ex-príncipe Andrew, agora conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor, a Epstein.

