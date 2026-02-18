Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA aceita analisar nova vacina da Moderna contra a gripe

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/02/2026 12:33

compartilhe

SIGA

A empresa farmacêutica Moderna anunciou, nesta quarta-feira (18), que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) reverteu sua posição e concordou em analisar a nova vacina contra gripe da empresa, baseada em RNA mensageiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na semana passada, a agência reguladora federal rejeitou o pedido da empresa americana para análise da nova vacina por considerar seu ensaio clínico insuficiente. 

Mas a Moderna afirmou que, após uma reunião "construtiva", a FDA aceitou o pedido de análise com base em um processo regulatório focado em idosos. 

A rejeição da FDA ocorreu em um momento em que a agência tem pedido uma reconsideração dos procedimentos de aprovação para certas vacinas, incluindo as contra a gripe. 

A recusa inicial da FDA gerou alvoroço na indústria farmacêutica, já alarmada pelas políticas antivacina do secretário de Saúde dos EUA, Robert Kennedy Jr.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mdo/md/cr/mar/aa

Tópicos relacionados:

eua gripe politica saude vacinas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay