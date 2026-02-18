Hacker se hospedava em hotéis de luxo por um centavo na Espanha

A Polícia Nacional espanhola anunciou, nesta quarta-feira (18), a prisão de um jovem que manipulava sistemas de pagamentos na internet para hospedar-se em hotéis de luxo por um centavo de euro (seis centavos de real) em vez de mil euros (6.190 reais) a diária.

“O cibercriminoso” selecionava “a opção de pagamento por meio de uma reconhecida plataforma internacional de pagamento eletrônico”, relatou a Polícia Nacional em comunicado.

“E, através de um ataque cibernético criado especificamente, alterava o processo de validação da transação, conseguindo que o sistema autorizasse a operação após inserir apenas um centavo”, acrescentou.

Os agentes prenderam o suspeito “em um luxuoso hotel de Madri, ao qual havia provocado um prejuízo econômico de mais de 20 mil euros (123 mil reais)”, acrescentaram.

Além disso, o sujeito, suspeito de fraude digital, consumia produtos do minibar sem pagar.

A Polícia Nacional disse que é “a primeira vez que detecta este modus operandi”.

A investigação começou após uma queixa apresentada em 2 de fevereiro por uma agência de viagens.

No site de reservas, a operação constava como corretamente formalizada pelo valor integral da estadia, com a descrição habitual da compra, “quando, na realidade, o pagamento efetivo realizado era de apenas um centavo”.

“A irregularidade não era detectada imediatamente, mas dias depois, quando a plataforma de pagamento transferia para a empresa lesada o valor real pago — um centavo por reserva”, revelou a Polícia Nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

al/du/avl/jc/aa