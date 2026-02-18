Assine
Internacional

Casal é encontrado morto em carro após inundações em Portugal

AF
AFP
Repórter
18/02/2026 10:47

Um casal do qual não se tinha notícias desde as fortes chuvas e inundações que atingiram recentemente Portugal foi encontrado morto dentro de seu veículo, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (18).

Eles foram localizados na cidade de Figueira da Foz (norte) graças à redução do nível do rio Mondego após as inundações, informou a agência de notícias Lusa, citando a polícia.

Não se sabe se as mortes dos dois sexagenários estão relacionadas às condições climáticas.

Desde o fim de janeiro, Portugal enfrentou várias tempestades que deixaram pelo menos sete mortos, segundo as autoridades de proteção civil.

Alguns veículos de imprensa locais elevaram o número de vítimas para 18.

As condições melhoraram desde sábado, mas as autoridades ainda avaliam os danos.

tsc/jj/jxb/erl/pb/lm/fp

