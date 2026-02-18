Assine
EUA deterá ambições nucleares do Irã 'de um jeito ou de outro', afirma secretário de Energia

AFP
AFP
18/02/2026 08:47

Os Estados Unidos impedirão o Irã de adquirir armas nucleares "de um jeito ou de outro", declarou o secretário de Energia americano, Chris Wright, nesta quarta-feira (18), à margem de uma cúpula em Paris. 

As autoridades americanas e iranianas se reuniram na terça-feira em Genebra para uma segunda rodada de negociações com o objetivo de conter o programa nuclear de Teerã e evitar uma intervenção militar de Washington. 

Os iranianos "foram muito claros sobre o que farão com as armas nucleares. É totalmente inaceitável", disse Wright em uma reunião ministerial da Agência Internacional de Energia (AIE) em Paris. 

"Portanto, de um jeito ou de outro, vamos impedir o avanço do Irã rumo às armas nucleares", insistiu. 

Segundo autoridades iranianas, as conversas de terça-feira na Suíça serviram para chegar a um acordo sobre as "linhas gerais" de um pacto. 

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, admitiu que a reunião foi "boa" em alguns aspectos, mas observou que os iranianos não aceitam "algumas linhas vermelhas" estabelecidas por Donald Trump.

lth-nal/uh/dbh/avl/aa/fp

