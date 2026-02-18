Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Negociações entre Rússia, Ucrânia e EUA permitiram 'avanços', diz Kiev

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/02/2026 07:59

compartilhe

SIGA

O chefe da delegação ucraniana nas negociações em Genebra, Rustem Umierov, afirmou nesta quarta-feira (18) que observou "avanços" nas negociações com os Estados Unidos e a Rússia sobre o fim do conflito, após o segundo dia de reuniões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"É um trabalho complexo, que exige um alinhamento entre todas as partes e tempo suficiente. Há avanços, mas neste momento não é possível divulgar detalhes", declarou à imprensa.

"A Ucrânia continua sendo construtiva. O objetivo supremo não muda: uma paz justa e duradoura", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

apo/rjm/avl/pb/fp

Tópicos relacionados:

conflito guerra paz russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay