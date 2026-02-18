Negociações entre Rússia, Ucrânia e EUA permitiram 'avanços', diz Kiev
O chefe da delegação ucraniana nas negociações em Genebra, Rustem Umierov, afirmou nesta quarta-feira (18) que observou "avanços" nas negociações com os Estados Unidos e a Rússia sobre o fim do conflito, após o segundo dia de reuniões.
"É um trabalho complexo, que exige um alinhamento entre todas as partes e tempo suficiente. Há avanços, mas neste momento não é possível divulgar detalhes", declarou à imprensa.
"A Ucrânia continua sendo construtiva. O objetivo supremo não muda: uma paz justa e duradoura", acrescentou.
