Negociações entre Rússia, Ucrânia e EUA em Genebra chegam ao fim

As negociações trilaterais desta quarta-feira (18) entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos em Genebra terminaram após quase duas horas, anunciaram Kiev e Moscou.

As partes confirmaram que as conversações do segundo dia terminaram. O chefe da delegação russa, Vladimir Medinski, afirmou que foram "difíceis, mas profissionais".

"A próxima reunião acontecerá em um futuro próximo", acrescentou o negociador russo em declarações à imprensa estatal em Genebra, sem revelar mais detalhes.

