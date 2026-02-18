Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Putin receberá o chanceler de Cuba em Moscou

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/02/2026 07:11

compartilhe

SIGA

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, receberá nesta quarta-feira (18) o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, que visita Moscou em plena tensão entre Washington e Havana, asfixiada pelo embargo petrolífero americano, anunciou o Kremlin.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Putin receberá Bruno Rodríguez no Kremlin", declarou à imprensa o porta-voz do presidente russo, Dmitri Peskov. 

"A Federação da Rússia se opôs de maneira constante ao bloqueio contra Cuba", disse Peskov, antes de acrescentar: "Prestamos ajuda aos nossos amigos". 

Havna é aliada de Moscou desde a revolução socialista da década de 1960 e, durante décadas, dependeu da União Soviética para apoio econômico e político.

Cuba, que tem 9,6 milhões de habitantes, enfrenta uma grave escassez de combustível e longos apagões. O governo do presidente Donald Trump intensificou o embargo que Washington aplica contra a ilha desde 1962. 

Também pressiona outros países para que não enviem petróleo ao país caribenho, sob ameaça de tarifas. 

Para justificar o bloqueio energético, Trump alega que Cuba representa "uma ameaça excepcional" para a segurança nacional de seu país, devido às relações que mantém com Rússia, China e Irã.

A crise em Cuba se agravou em janeiro, quando Trump cortou o fluxo de petróleo venezuelano após a queda do presidente venezuelano Nicolás Maduro, capturado por forças especiais americanas. 

O governo comunista aplica desde segunda-feira um pacote de medidas de emergência que restringe a venda de combustível e reduziu o transporte público, uma atividade que já estava muito prejudicada pelo impacto da crise econômica. 

Além disso, adotou neste mês a semana de trabalho de quatro dias nas empresas estatais.

A situação levou alguns governos de esquerda da América Latina a responder com ajuda.

O México, um aliado histórico de Cuba, lidera o apoio material à ilha com o envio a Havana de 814 toneladas de mantimentos e "mais de 1.500 toneladas" de ajuda humanitária que aguardam para o transporte, segundo a presidente Claudia Sheinbaum.

No Chile, o presidente Gabriel Boric anunciou a contribuição de um milhão de dólares para Cuba, uma iniciativa questionada pelo presidente eleito, o ultradireitista José Antonio Kast, que assumirá a presidência em março.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/avl-pb/fp

Tópicos relacionados:

cuba diplomacia energia eua politica russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay