Mais de 80 Estados-membros da ONU condenam ações israelenses na Cisjordânia

17/02/2026 23:39

Oitenta e cinco Estados-membros das Nações Unidas condenaram, em uma declaração conjunta nesta terça-feira(17), a adoção por Israel de novas medidas destinadas a "estender sua presença ilegal" na Cisjordânia ocupada, em meio a temores de uma anexação de território palestino. 

Na semana passada, o governo israelense aprovou um plano para facilitar o controle de terras administradas pela Autoridade Palestina sob os Acordos de Oslo, em vigor desde a década de 1990. 

No domingo, um processo semelhante foi aprovado para registrar terras na Cisjordânia — ocupada por Israel desde 1967 — como "propriedade do Estado". 

"Condenamos veementemente as decisões e medidas unilaterais de Israel destinadas a expandir sua presença ilegal na Cisjordânia", declararam os 85 Estados-membros, incluindo França, China, Arábia Saudita, Rússia e organizações como a União Europeia e a Liga Árabe, em um comunicado. 

Os países reafirmaram sua "firme oposição a qualquer forma de anexação" e acrescentaram que "essas decisões (...) devem ser revogadas imediatamente". 

Segundo o documento, os Estados concordam que as medidas de Israel alterariam a composição demográfica, a natureza e o estatuto do território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental. 

"Estas medidas violam o direito internacional, comprometem os esforços para a paz e a estabilidade na região (...) e põem em risco a possibilidade de um acordo de paz para pôr fim ao conflito", acrescentaram. 

A ONU, vários países árabes e a UE já haviam condenado a adoção destas medidas por Israel na segunda-feira. 

O secretário-geral da ONU, António Guterres, classificou as intenções do governo israelense como "ilegais" e exigiu que fossem "revertidas imediatamente". 

