João Fonseca e Cerúndolo estreiam vencendo no Rio Open 2026

O brasileiro João Fonseca e o tenista sul-americano mais bem ranqueado da ATP, o argentino Francisco Cerúndolo, fizeram estreias convincentes no Rio Open 2026 nesta terça-feira (17).

Fonseca, de 19 anos, buscando se recuperar após um mau início de ano, derrotou seu compatriota Thiago Monteiro por 2 a 0, parciais de 7-6 e 6-1, nas quadras de saibro do Jockey Club, no Rio de Janeiro.

Enquanto isso, Cerúndolo confirmou seu status de principal cabeça de chave do torneio com uma vitória por 6-3 e 6-4 sobre o também argentino Mariano Navone.

Francisco Cerúndolo vem de uma vitória no ATP 250 de Buenos Aires e busca ser o primeiro na história a conquistar o torneio do Rio na mesma temporada.

João Fonseca, 33º do ranking, tenta se recuperar da dolorosa derrota sofrida na semana passada em sua estreia em Buenos Aires contra o chileno Alejandro Tabilo (71º), por 6-3, 3-6 e 7-5.

Monteiro lutou bravamente e levou o primeiro set para o tie-break, mas foi dominado no segundo set por Fonseca.

Jogando em sua cidade natal, João Fonseca reacende as esperanças brasileiras de retornar à elite do tênis, seguindo os passos do inesquecível Gustavo Kuerten, o único tenista do país a ter sido número um do mundo.

"Estou muito feliz com essa mentalidade de hoje, por conseguir fazer o saque na primeira bola", comemorou o tenista carioca.

O argentino Sebastian Baez (34º), campeão do evento em 2024 e 2025, faz sua estreia na última partida do dia contra o português Jaime Faria.

jss/ag/aam