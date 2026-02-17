Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Governo Milei alerta jornalistas para 'risco' de cobrir protestos contra a reforma trabalhista

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/02/2026 22:17

compartilhe

SIGA

O governo argentino de Javier Milei determinou nesta terça-feira(17) “medidas de segurança” incomuns para a imprensa e advertiu para situações de “risco” nos protestos esperados nos próximos dias devido à reforma trabalhista. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O comunicado do Ministério da Segurança foi divulgado após a principal central sindical argentina convocar uma greve geral no dia em que a Câmara dos Deputados debater o projeto. A previsão é de que seja na quinta-feira. O Senado já o aprovou na semana passada. 

A pasta indicou que “com o objetivo de reduzir situações de risco, recomenda-se (à imprensa) evitar posicionar-se entre eventuais focos de violência e o efetivo das forças de segurança destacado para a operação”. 

“Diante de atos de violência, nossas forças agirão”, diz o texto, que informa que os meios de comunicação terão uma “zona exclusiva” em ruas laterais da praça em frente ao Parlamento. 

Na quarta-feira passada, milhares de pessoas protestaram nas imediações do Congresso quando o projeto foi debatido no Senado. As manifestações terminaram em confrontos com a polícia e cerca de trinta detidos. 

O projeto reduz indenizações, permite pagamentos em bens e serviços, estende a 12 horas a jornada de trabalho e limita o direito de greve, entre outros pontos. Os sindicatos reunidos na Confederação Geral do Trabalho (CGT) consideram essas mudanças um retrocesso. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nb/mvl/jc

Tópicos relacionados:

argentina manifestacao trabalho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay