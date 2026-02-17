Governo Milei alerta jornalistas para 'risco' de cobrir protestos contra a reforma trabalhista

O governo argentino de Javier Milei determinou nesta terça-feira(17) “medidas de segurança” incomuns para a imprensa e advertiu para situações de “risco” nos protestos esperados nos próximos dias devido à reforma trabalhista.

O comunicado do Ministério da Segurança foi divulgado após a principal central sindical argentina convocar uma greve geral no dia em que a Câmara dos Deputados debater o projeto. A previsão é de que seja na quinta-feira. O Senado já o aprovou na semana passada.

A pasta indicou que “com o objetivo de reduzir situações de risco, recomenda-se (à imprensa) evitar posicionar-se entre eventuais focos de violência e o efetivo das forças de segurança destacado para a operação”.

“Diante de atos de violência, nossas forças agirão”, diz o texto, que informa que os meios de comunicação terão uma “zona exclusiva” em ruas laterais da praça em frente ao Parlamento.

Na quarta-feira passada, milhares de pessoas protestaram nas imediações do Congresso quando o projeto foi debatido no Senado. As manifestações terminaram em confrontos com a polícia e cerca de trinta detidos.

O projeto reduz indenizações, permite pagamentos em bens e serviços, estende a 12 horas a jornada de trabalho e limita o direito de greve, entre outros pontos. Os sindicatos reunidos na Confederação Geral do Trabalho (CGT) consideram essas mudanças um retrocesso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nb/mvl/jc