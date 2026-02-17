"Racistas são, acima de tudo, covardes", diz Vini sobre Prestianni, do Benfica

O jogo de ida da repescagem da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, disputado nesta terça-feira (17) em Lisboa, foi brevemente interrompido após o brasileiro Vinícius denunciar ter sido vítima de insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni.

"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir", declarou Vini num comunicado após a partida.

Após abrir o placar com um magnífico chute de pé direito (50'), o atacante do Real Madrid comemorou com uma dancinha em frente à torcida no Estádio da Luz, o que gerou uma discussão com vários jogadores do Benfica e lhe rendeu um cartão amarelo do árbitro francês François Letexier.

Quando a partida parecia prestes a recomeçar, o brasileiro correu em direção ao árbitro, apontando o dedo para Prestianni, que havia coberto a boca com a camisa, como se viu na televisão, supostamente para chamá-lo de "macaco".

"Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família", acrescentou o jogador.

"Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário", concluiu.

Letexier então interrompeu a partida por alguns minutos e acionou o protocolo antirracismo, mas ordenou que os jogadores retomassem o jogo sem mais sanções.

"Não sabemos o que ele disse ao Vini. Segundo todos os companheiros de equipe que estavam por perto, eles ouviram algo muito feio. Muitas pessoas lutam isso. Vinícius é uma delas. É uma pena que, com tantas câmeras, isso não tenha sido gravado. Se você tapa a boca para dizer algo... Estamos orgulhosos do Vinícius e do seu grande jogo", disse o uruguaio Fede Valverde à Movistar+.

"A ofensa é muito grave. Já aconteceu muitas vezes antes. Como companheiros de equipe, temos que ajudá-lo e apoiá-lo. Duvido que não tenha havido uma câmera que tenha visto", acrescentou o meio-campista.

