Wall Street encerra a terça com leve alta após sessão vacilante

A Bolsa de Nova York fechou nesta terça-feira (17) com uma leve alta após um feriado, em uma sessão sem grandes notícias econômicas ou resultados corporativos.

O Dow Jones encerrou próximo da estabilidade (+0,07%), o Nasdaq somou 0,14% e o índice amplo S&P 500 ganhou 0,10%.

O mercado “esteve muito volátil hoje”, oscilando entre o azul e o vermelho, disse à AFP Sam Stovall, da CFRA.

No início da sessão, preocupações com as altas avaliações do setor de tecnologia e seus enormes investimentos pressionaram as cotações.

“No entanto, alguns dados econômicos sustentaram compras a bons preços ao longo do dia”, com números semanais do emprego privado que “registraram a quarta aceleração consecutiva”, apontou José Torres, da Interactive Brokers.

Com poucas notícias na agenda, “os investidores criaram suas próprias ondas” e “reagem a tendências de curtíssimo prazo”, observa Stovall.

No mercado de dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro americano de dez anos se tensionava muito ligeiramente em relação ao fechamento de sexta-feira, situando-se em 4,06% por volta das 21h30 GMT, frente a 4,05%.

A praça americana permaneceu fechada na segunda-feira devido ao feriado do Dia dos Presidentes.

No quadro de ações, o grupo americano de cinema e televisão Warner Bros subiu 2,72% para 28,75 dólares após abrir nesta terça-feira sete dias de conversas com sua concorrente Paramount (+4,94% a 10,83 dólares), que busca adquirir o grupo desde dezembro.

A ação da Apple avançou 3,17% para 263,88 dólares depois que a agência Bloomberg informou que a gigante da tecnologia se prepara para lançar três novos dispositivos com capacidades de inteligência artificial (IA), entre eles um par de óculos e AirPods.

