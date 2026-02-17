Petróleo retrocede diante de negociações entre EUA e Irã

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira (17) após novas conversas entre Teerã e Washington, que podem abrir caminho para um possível acordo entre os dois países.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em abril, caiu 1,79% para 67,42 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para março, recuou 0,89% a 62,33 dólares.

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, afirmou que Estados Unidos e Irã alcançaram na terça-feira, durante negociações na Suíça, “um conjunto de princípios orientadores” para um pacto, após semanas de ameaças cruzadas e o envio de um porta-aviões por Washington como medida de pressão.

Num primeiro momento, os mercados subiram após o anúncio de Teerã do fechamento parcial do estreito de Ormuz durante seus exercícios militares.

Esse estreito é um ponto de passagem estratégico para o petróleo, já que aproximadamente 20% da produção mundial transita por ali. Um bloqueio faria os preços subirem rapidamente.

“A situação entre Estados Unidos e Irã agitou” o mercado de petróleo, comentou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group. “Mas agora parece que as negociações estão avançando.”

Porém, apesar das incertezas geopolíticas, “os preços não devem ultrapassar 70 dólares por barril no curto prazo” porque “a oferta mundial continua superando o consumo”, estimou Henning Gloystein, do Eurasia Group.

Na semana passada, a Agência Internacional de Energia (AIE) revisou ligeiramente para baixo - em 80.000 barris por dia (bpd) - sua previsão de crescimento da demanda mundial de petróleo para 2026, devido às altas de preços observadas em janeiro.

A agência prevê agora um crescimento de 850.000 bpd em 2026, ante uma previsão de 930.000 bpd no mês passado.

