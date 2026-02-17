PSG vence de virada na visita ao Monaco (3-2) e fica mais perto das oitavas da Champions
Após estar perdendo por 2 a 0 antes dos 20 minutos de jogo, o Paris Saint-Germain reagiu e venceu o Monaco por 3 a 2 no Stade Louis II, nesta terça-feira (17), no jogo de ida da repescagem para as oitavas de final da Liga dos Campeões, mas perdeu seu principal atacante, Ousmane Dembélé, que saiu lesionado.
O vencedor da Bola de Ouro de 2024 deixou o campo aos 27 minutos com dores na panturrilha.
Após dois gols do atacante americano Folarin Balogun (1' e 18'), e apesar de um pênalti perdido por Vitinha (22'), o Paris Saint-Germain conseguiu empatar com gols do ponta Désiré Doué (29'), que substituiu Dembélé, e do lateral marroquino Achraf Hakimi (41').
Com um jogador a menos após a expulsão do meio-campista russo Aleksandr Golovin (48'), o Monaco sofreu mais um gol de Doué, que definiu o placar (67').
O PSG espera garantir a classificação na próxima semana, com o vencedor enfrentando Barcelona ou Chelsea nas oitavas.
Será uma tarefa árdua para o Monaco agora, embora provavelmente a equipe do Principado esteja aliviada por viajar a Paris com apenas um gol de desvantagem depois de jogar por tanto tempo com 10 homens.
