Assine
overlay
Início Internacional
Exterior

Congresso do Peru derruba presidente e declara cargo vago

Jerí nega ter cometido qualquer crime e afirma ter moral suficiente para permanecer no comando do país até as próximas eleições, em abril

Publicidade
Carregando...
DG
DOUGLAS GAVRAS
DG
DOUGLAS GAVRAS
Repórter
17/02/2026 19:38

compartilhe

SIGA
x
Foto divulgada pela Presidência do Peru, mostrando o presidente interino José Jeri discursando para ex-membros das Forças Armadas em Lima, em 16 de fevereiro de 2026. O Congresso peruano analisou, em 17 de fevereiro de 2026, a possibilidade de impeachment do presidente interino José Jeri, o sétimo chefe de Estado do país em 10 anos, acusado de contratar irregularmente diversas mulheres para seu governo. (Foto de JAIRO DIAZ / Presidência do Peru / AFP)
Foto divulgada pela Presidência do Peru, mostrando o presidente interino José Jeri discursando para ex-membros das Forças Armadas em Lima, em 16 de fevereiro de 2026. O Congresso peruano analisou, em 17 de fevereiro de 2026, a possibilidade de impeachment do presidente interino José Jeri, o sétimo chefe de Estado do país em 10 anos, acusado de contratar irregularmente diversas mulheres para seu governo. (Foto de JAIRO DIAZ / Presidência do Peru / AFP) crédito: AFP

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O Congresso do Peru aprovou nesta terça-feira (17/2) uma moção para destituir o presidente interino José Jerí. Ele era o oitavo presidente em dez anos e era alvo de duas investigações de suposto tráfico de influência. O novo presidente vai ser escolhido nesta quarta-feira (18), às 16h (horário de Brasília).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ele assumiu a Presidência em 10 de outubro passado, substituindo Dina Boluarte, que foi destituída por incapacidade para continuar no cargo. A decisão ocorre em um momento delicado para o país, com eleições gerais marcadas para 12 de abril.

Leia Mais

O presidente interino do Congresso, Fernando Rospigliosi, havia anunciado que são 115 os congressistas habilitados a votar, sendo que a maioria necessária para aprovação da censura é de 58 votos.

Do lado de fora do Congresso, manifestantes pediam a destituição do presidente, acusando-o de má conduta.

Jerí nega ter cometido qualquer crime e afirma ter moral suficiente para permanecer no comando do país até as próximas eleições.

O Congresso necessitava de uma maioria simples para aprovar a censura e em seguida apontar um novo presidente do Legislativo para assumir interinamente o posto de presidente do país.

A aprovação rápida pela censura está ligada à campanha eleitoral, que já conta com mais de 30 candidatos presidenciais.

O candidato Rafael López Aliaga (Renovação Popular) pressionava pela renúncia de Jerí, enquanto o embaixador dos Estados Unidos em Lima, Bernie Navarro, defendeu a continuidade do governo, afirmando que a mudança frequente de presidentes não é normal.

Jerí teve um início promissor, mas sua popularidade caiu para 37% devido às investigações que envolvem supostas atividades de tráfico de influência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essas investigações começaram após um encontro secreto com um empresário e se ampliaram com alegações de sua interferência em contratações no governo.

Relembre os presidente do Peru desde 2016

  • Ollanta Humala (jul.11-jul.16) Ultimo líder peruano a concluir o mandato 
  • Pedro Pablo Kuczynski (jul.16-mar.18) Eleito em 2016, renunciou antes de ser destituído por denúncias de corrupção 
  • Martín Vizcarra (mar.18-nov.20) Foi vice de PPK, destituído pelo Congresso por denúncias de corrupção 
  • Manuel Arturo Merino (10.nov.20-15.nov.20) Era presidente do Congresso, renunciou por falta de apoio 
  • Francisco Sagasti (nov.20-jul.21) Presidia o Congresso, assumiu para completar mandato 
  • Pedro Castillo (jul.21-dez.22) Eleito em 2021, foi destituído ao tentar um autogolpe 
  • Dina Boluarte (dez.22-out.25) Foi vice de Castillo, deposta pelo Congresso por 'incapacidade moral' 
  • José Jeri (out.25-fev.26) Presidia o Congresso, deve completar mandato até as eleições de 2026

Tópicos relacionados:

congresso corrupcao kuczynski pablo pedro peru

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay