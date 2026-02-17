Assine
Obama homenageia Jesse Jackson: 'Abriu o caminho'

17/02/2026 16:17

O ex-presidente americano Barack Obama prestou homenagem nesta terça-feira (17) ao líder da luta pelos direitos civis Jesse Jackson, e disse que seu ativismo “abriu o caminho” que lhe permitiu tornar-se o primeiro afro-americano a chegar à Casa Branca. 

Com suas duas campanhas eleitorais, Jackson “nos abriu o caminho” para chegar à presidência, escreveu Obama no X, ao evocar sua primeira vitória em 2008. 

Jackson, que faleceu nesta terça-feira aos 84 anos, foi candidato à presidência dos Estados Unidos duas vezes na década de 1980.

