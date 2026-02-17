Iranianos entoam palavras de ordem contra líder supremo em homenagens a manifestantes mortos

Iranianos entoaram palavras de ordem contra o líder da república islâmica nesta terça-feira (17), enquanto se reuniam para homenagear manifestantes mortos, de acordo com vídeos verificados pela AFP. A repressão aos recentes protestos nacionais, segundo grupos de direitos humanos, deixou milhares de mortos.

As autoridades clericais do país também organizaram uma cerimônia na capital, Teerã, para assinalar o quadragésimo dia desde as mortes ocorridas no auge dos protestos, em 8 e 9 de janeiro, em conformidade com a tradição xiita de luto.

As autoridades reconhecem que mais de 3.000 pessoas morreram durante os distúrbios, mas atribuem a violência a “atos terroristas”, enquanto organizações de direitos humanos sustentam que muitos milhares mais foram mortos, abatidos pelas forças de segurança.

Os protestos, desencadeados pelo aumento do custo de vida, diminuíram após a repressão. No entanto, nos últimos dias, iranianos têm entoado palavras de ordem a partir da relativa segurança de suas casas e telhados à noite.

Nesta terça-feira, vídeos verificados pela AFP mostraram multidões reunidas em memoriais para alguns dos mortos, voltando a gritar palavras de ordem contra o governo teocrático instaurado após a Revolução Islâmica de 1979 no Irã.

Em gravações divulgadas nas redes sociais, uma multidão em Abadan, no oeste do Irã, segura flores e fotografias em homenagem a um jovem enquanto grita “morte a Khamenei”, em referência ao líder supremo Ali Khamenei, e “vida longa ao xá”, em apoio à monarquia derrubada.

Outro vídeo da mesma cidade mostra pessoas correndo em pânico após ouvirem tiros, embora não tenha ficado claro de imediato se se tratava de munição real.

