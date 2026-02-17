Assine
Alcaraz sofre contra Rinderknech mas avança em sua estreia no Aberto do Catar

17/02/2026 15:53

O número um do mundo, Carlos Alcaraz, deu um passo importante rumo ao seu primeiro título do Aberto do Catar ao derrotar Arthur Rinderknech, o francês melhor ranqueado do mundo, por 6-4 e 7-6 (7/5) em sua partida de estreia em Doha, nesta terça-feira (17). 

O espanhol de 22 anos conquistou sua oitava vitória consecutiva em uma hora e 47 minutos, a primeira desde que venceu o Aberto da Austrália no início deste mês e se tornou o jogador mais jovem a conquistar os quatro títulos de Grand Slam.

Apesar de ter tido mais dificuldades do que o esperado contra Rinderknech, número 30 do ranking da ATP, Alcaraz manteve seu retrospecto 100% vitorioso contra o francês, a quem já havia derrotado em todos os quatro confrontos anteriores: dois em quadras duras, como a do Catar, e dois na grama. 

O espanhol enfrentará outro francês, Valentin Royer (60º), de 24 anos, nas oitavas de final. Royer derrotou seu compatriota Pierre-Hugues Herbert (190º) por 6-0 e 6-3 na segunda-feira. 

Seu principal rival, o italiano Jannik Sinner, número dois do mundo, também se classificou para as oitavas de final na segunda-feira, derrotando com facilidade o tcheco Tomas Machac (31º) por 6-1 e 6-4.

--- Resultados desta terça-feira do ATP de Doha:

1ª rodada (simples masculino):

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Arthur Rinderknech (FRA) 6-4, 7-6 (7/5)

Marton Fucsovics (HUN) x Hady Habib (LBN) 6-3, 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.7) x Shintaro Mochizuki (JPN) 6-1, 3-6, 6-4

Stefanos Tsitsipas (GRE) x Moez Echargui (TUN) 6-4, 6-4

Fabian Marozsan (HUN) x Ugo Humbert (FRA) 6-3, 6-1

Jirí Lehecka (CZE/N.8) x Jenson Brooksby (EUA) 6-3, 6-3

Zizou Bergs (BEL) x Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-3, 6-7 (5/7), 6-4

Quentin Halys (FRA) x Pablo Carreno Busta (ESP) 4-6, 7-5, 6-3

Zhang Zhizhen (CHN) x Roberto Carballés (ESP) 6-4, 6-4

Tópicos relacionados:

