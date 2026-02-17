Ramadã começará na quarta-feira na Arábia Saudita

Para os muçulmanos na Arábia Saudita, o primeiro dia do Ramadã será na quarta-feira (17), anunciou a corte real.

O mês sagrado, durante o qual centenas de milhões de muçulmanos em todo o mundo fazem jejum do nascer ao pôr do sol, começa tradicionalmente com a observação do crescente lunar.

Muitos países de maioria muçulmana seguem a Arábia Saudita para determinar o início do Ramadã, o que confere ao seu anúncio uma importância mais ampla.

“Quarta-feira é o primeiro dia do abençoado mês de #Ramadã”, publicou nesta terça-feira a agência oficial Saudi Press no X.

Realizar o jejum do Ramadã é um dos cinco pilares do Islã e exige que os fiéis se abstenham de comer, beber, fumar e manter relações sexuais durante as horas de luz.

Os muçulmanos praticantes também são incentivados a doar aos pobres.

A Arábia Saudita, de maioria sunita, abriga os dois lugares mais sagrados do Islã.

Apesar dos avanços nos cálculos astronômicos, que permitem determinar o início dos meses islâmicos com vários anos de antecedência, as autoridades religiosas continuam confiando na observação direta como método oficial para confirmar a presença do crescente lunar.

Essa prática é seguida desde a época do profeta Maomé, que vinculou o início do jejum à observação do crescente.

