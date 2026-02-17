Assine
Raphinha critica suposto duplo padrão na arbitragem espanhola

17/02/2026 14:17

O atacante do Barcelona, o brasileiro Raphinha, criticou duramente nesta terça-feira (17) uma suposta disparidade de critérios de arbitragem em LaLiga, um dia após a derrota de sua equipe por 2 a 1 para o Girona e a perda da liderança para o Real Madrid. 

O clube catalão reclamou do gol validado na vitória do Girona no clássico catalão de segunda-feira, precedido por uma suposta falta no zagueiro francês Jules Koundé. 

O Barça divulgou um comunicado no sábado reclamando de inconsistências na arbitragem, após um gol controverso anulado na derrota por 4 a 0 para o Atlético de Madrid na Copa do Rei na semana passada.

"Temos muito a melhorar, mas não somos os únicos", escreveu Raphinha no Instagram. 

"É muito complicado quando as regras são diferentes, seja a nosso favor ou contra. Se tivermos que jogar contra todos para vencer, que seja... Vamos conseguir", acrescentou o atacante brasileiro. 

A derrota para o Girona deixou os atuais campeões na segunda colocação, dois pontos atrás do Real Madrid, líder da La Liga.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, disse que a arbitragem foi tão fraca quanto à atuação de sua equipe em Montilivi. 

"Os árbitros fazem o trabalho deles. Às vezes não fazem bem, mas estavam no mesmo nível que nós, então talvez não tenham feito bem", disse o treinador alemão, com ironia.

