França libera petroleiro suspeito de integrar 'frota fantasma' russa
compartilheSIGA
A França liberou nesta terça-feira (17) o petroleiro "Grinch", suspeito de integrar a "frota fantasma" russa que tenta contornar as sanções ocidentais, depois que seu proprietário pagou uma multa de vários milhões de euros, informou um ministro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As forças francesas e seus aliados abordaram o petroleiro no mês passado, quando navegava entre a Espanha e o Marrocos, procedente da Rússia. Ele foi escoltado até um porto próximo à cidade de Marselha, no sul da França.
O navio navegava sob bandeira das Comores, segundo os serviços especializados MarineTraffic e VesselFinder, e acredita-se que integrava a frota que transporta petróleo para países como Rússia e Irã em violação das sanções dos Estados Unidos.
"O petroleiro 'Grinch' deixa as águas francesas após pagar vários milhões de euros e sofrer uma custosa imobilização de três semanas", afirmou na rede social X o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot.
Vários países acusam Moscou de ter constituído uma flotilha de antigos petroleiros de propriedade opaca para contornar as sanções impostas pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pelo G7 após a invasão russa da Ucrânia em 2022.
As sanções, destinadas a limitar as receitas de Moscou para prosseguir a guerra, deixaram muitos petroleiros que transportam petróleo russo fora dos sistemas ocidentais de seguros e transporte marítimo.
"Evitar as sanções europeias tem um preço. A Rússia já não poderá financiar sua guerra impunemente por meio de uma frota na sombra diante de nossas costas", declarou Barrot.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dac/ah/pc/dbh/lm/am