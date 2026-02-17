Especialistas examinarão fotos de fuzilamento nazista em massa na Grécia

Doze fotografias sobre o fuzilamento de 200 comunistas pelos nazistas na Grécia, de grande valor documental, comoveram a opinião pública e serão examinadas por especialistas para sua autenticação.

Na segunda-feira (16), o Ministério da Cultura da Grécia anunciou o envio de especialistas à Bélgica para examinar as fotos e conversar com um colecionador de documentos do Terceiro Reich que no sábado as colocou à venda na plataforma de leilões e comércio eletrônico Ebay.

"É muito provável que sejam fotografias autênticas", estimou o ministério.

As doze imagens parecem mostrar "os últimos momentos" de 200 comunistas gregos que foram executados em 1º de maio de 1944 no campo de tiro de Kesariani, em Atenas.

Os nazistas, que ocuparam a Grécia de 1941 a 1944, os executaram em represália pela morte de um general alemão e sua equipe pelas mãos de guerrilheiros comunistas alguns dias antes.

O Exército Popular de Libertação Nacional grego (ELAS), liderado pelos comunistas, foi uma das organizações de resistência mais ativas na Europa ocupada.

Em algumas das fotos, aparecem grupos de homens caminhando por um campo e em pé contra uma parede.

Uma delas parece mostrar os homens quando são conduzidos ao campo de tiro, após deixarem seus casacos do lado de fora.

"É a primeira vez que temos uma imagem do interior do campo de tiro no momento da execução", comentou o historiador Menelaos Haralambidis à televisão pública ERT.

"Confirma o testemunho que temos, de que esses homens caminharam (para a morte) de cabeça erguida, tinham uma coragem incrível", acrescentou.

As notas manuscritas que as vítimas lançaram dos caminhões que as levavam à execução corroboram sua coragem.

"Minha morte não deve entristecê-los, mas fortalecê-los ainda mais na luta que travam", escreveu à família um dos homens, o advogado Mitsos Remboutsikas.

Outro homem escreveu uma mensagem no verso da foto de sua filha pequena, na qual pede que ela estude para ser professora.

A maioria dos homens foi presa anos antes, durante batidas anticomunistas da polícia do ditador grego Ioannis Metaxás.

O Partido Comunista da Grécia (KKE) afirmou ter identificado pelo menos dois dos homens nas fotografias.

"Sou grato por termos tido a oportunidade de que a história de meu avô seja conhecida por todos, um homem que permaneceu fiel às suas convicções até o fim", escreveu na terça-feira Thrasyvoulos Marakis, neto de um dos homens identificados, em carta ao site 902.gr.

O Ministério da Cultura da Grécia considera "altamente provável" que as fotografias tenham sido tiradas por Günther Heysing, jornalista do ministro da Propaganda nazista Joseph Goebbels.

