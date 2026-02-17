Chanceler iraniano afirma que há acordo com EUA sobre 'linhas gerais' para pacto

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbass Araghchi, declarou nesta terça-feira (17) que a última rodada de conversas com os Estados Unidos foi construtiva e que foram acordadas as "linhas gerais" para um pacto.

"Ao final, conseguimos alcançar um acordo amplo sobre uma série de linhas gerais, com base nas quais avançaremos e começaremos a trabalhar no texto de um possível pacto", declarou Araghchi à televisão estatal após as conversas em Genebra.

Também qualificou as conversas como "mais construtivas" do que a rodada anterior, realizada no início deste mês, e assegurou que não foi fixada uma data para a próxima rodada de diálogo.

Mais tarde, durante uma sessão da Conferência das Nações Unidas sobre Desarmamento, Araghchi celebrou que se abre uma "nova oportunidade" e disse esperar que essas negociações conduzam a uma solução negociada e duradoura que sirva aos interesses das partes envolvidas e da região como um todo.

Irã e Estados Unidos realizaram nesta terça-feira uma segunda rodada de negociações depois que as conversas do ano passado fracassaram após o ataque de Israel contra o Irã em junho, que desencadeou uma guerra de 12 dias.

Os Estados Unidos juntaram-se brevemente a esse conflito com ataques a instalações nucleares-chave.

