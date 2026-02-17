Inteligência sueca alerta para apetite crescente da Rússia pelo risco

A Rússia intensificou suas atividades de ameaça híbrida e parece disposta a assumir maiores riscos em torno da Suécia, declarou nesta terça-feira (17) à AFP o chefe da inteligência militar sueca.

"Constatamos que, em certos casos, a Rússia intensificou suas ações e aumentou sua presença, talvez com uma maior disposição para assumir riscos em nossa região", disse Thomas Nilsson, chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar da Suécia (MUST).

A agência apresentou nesta terça-feira seu relatório anual de ameaças, e Nilsson acrescentou que "infelizmente" acredita que essa evolução continuará.

A Rússia provavelmente continuará intensificando suas atividades, tanto se conseguir alcançar seus objetivos na Ucrânia quanto se não conseguir.

O chefe da inteligência militar sueca considerou que um cessar-fogo precipitado na Ucrânia poderia ser temerário.

"Se a guerra na Ucrânia terminar de acordo com as condições russas e se um cessar-fogo for seguido por um alívio das sanções contra a Rússia, a velocidade desse reforço (militar) aumentará. Ao mesmo tempo, os recursos russos existentes poderão ser mobilizados, o que terá um impacto na segurança de nossa vizinhança imediata", destacou Thomas Nilsson.

O chefe da inteligência militar sueca indicou que a situação de segurança continua se deteriorando, como a agência já havia apontado em anos anteriores, especialmente após o início da invasão russa da Ucrânia em 2022.

Em seu relatório anual, o MUST afirmou que a Rússia constitui a principal "ameaça militar para a Suécia e a Otan".

"Juntamente com os recursos destinados à guerra na Ucrânia, a Rússia está reforçando seus meios na região do mar Báltico, já que é uma região estrategicamente muito importante para a Rússia, tanto econômica quanto militarmente", escreveu o MUST no relatório.

