EUA e Irã sentam novamente para negociar na Suíça
compartilheSIGA
O Irã e os Estados Unidos iniciam nesta terça-feira (17), em Genebra, uma segunda rodada de negociações nucleares e de segurança para dissipar o risco de uma intervenção militar de Washington, embora sob uma renovada advertência de Donald Trump sobre "as consequências de não alcançar um acordo".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os dois arqui-inimigos retomaram o diálogo em 6 de fevereiro em Mascate, a capital de Omã, após uma escalada de ameaças de ambas as partes.
O Irã quer falar apenas de seu programa nuclear, mas Washington também exige que limite seu programa de mísseis balísticos e deixe de apoiar grupos armados regionais.
À luz das novas conversas, "podemos concluir com cautela que a postura americana sobre a questão nuclear iraniana tornou-se mais realista", tentou ponderar na segunda-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, citado pela agência de notícias Irna.
Mas o presidente americano, Donald Trump, voltou a pressionar Teerã na noite de segunda-feira, ao assegurar que participará "indiretamente" das negociações.
"Eles querem chegar a um acordo (...). Não acredito que queiram as consequências de não alcançar um acordo", advertiu o líder republicano.
Paralelamente à diplomacia, a Guarda Revolucionária iraniana mobilizou na segunda-feira navios e helicópteros, e testou drones e mísseis, em um exercício militar com ares de demonstração de força no estratégico estreito de Ormuz.
As manobras, cuja duração não foi especificada, tinham como objetivo preparar essa força, o exército ideológico da República Islâmica, "para possíveis ameaças militares e de segurança", informou a televisão estatal, que divulgou imagens.
Washington também pressiona militarmente: um porta-aviões permanece diante das costas do Irã, a cerca de 700 quilômetros, e outro está preparado para zarpar, enquanto Trump parece manter suas opções em aberto.
Para essas novas conversas, Estados Unidos e Irã se reúnem desta vez em Genebra, com a mediação do sultanato de Omã.
O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, chegou na segunda-feira à localidade suíça, onde se reuniu com seu homólogo omanense, Badr al Busaidi, para explicar "o ponto de vista e as considerações da República Islâmica sobre a questão nuclear e o levantamento das sanções", segundo a Chancelaria.
Em um comunicado, também mencionou a "determinação" do Irã de trabalhar em uma "diplomacia focada em resultados para garantir os interesses e direitos dos iranianos e a paz e a estabilidade na região".
- "Veremos" -
Os países ocidentais e Israel, considerado por especialistas como a única potência nuclear do Oriente Médio, suspeitam que o Irã queira se dotar de armas nucleares.
Teerã nega tais ambições, mas insiste em seu "direito inalienável" de desenvolver um programa nuclear civil e de enriquecer urânio, especialmente para fins energéticos, em conformidade com as disposições do Tratado de Não Proliferação (TNP), do qual é signatário.
Trump multiplicou as advertências após a sangrenta repressão às massivas manifestações antigovernamentais de janeiro no Irã, ao mesmo tempo em que deixou a porta aberta para uma solução diplomática, especialmente sobre o programa atômico.
Na ausência de um acordo, o presidente americano já ameaçou o Irã com consequências "traumáticas" e chegou a mencionar abertamente na sexta-feira a hipótese de uma mudança de poder.
"Parece que seria o melhor que poderia acontecer", respondeu a jornalistas que o questionaram sobre uma possível "mudança de regime".
"O que não está sobre a mesa é a submissão diante das ameaças", insistiu, por sua vez, o chanceler Araghchi na segunda-feira, assegurando que está em Genebra "com ideias reais para chegar a um acordo justo e equitativo".
Do lado americano, o enviado Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, "estão a caminho", informou na segunda-feira o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio.
"Veremos o que acontece. Esperamos que haja um acordo", acrescentou.
Em meio às divergências, o Irã se mostrou disposto a chegar a um pacto sobre suas reservas de urânio altamente enriquecido, estimadas em mais de 400 quilos e cujo destino é incerto, se Washington suspender as sanções sobre a economia iraniana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-mdh/cm/lgo/arm/am