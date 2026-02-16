Assine
Morre aos 96 anos o documentarista americano Frederick Wiseman

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/02/2026 23:07

O cineasta documentarista americano Frederick Wiseman morreu nesta segunda-feira (16), aos 96 anos, confirmou um representante à AFP.

Wiseman faleceu pacificamente em sua casa em Cambridge, Massachusetts, segundo um comunicado de sua produtora, Zipporah Films.

O cineasta realizou mais de 40 documentários sobre as instituições dos Estados Unidos. Foi reconhecido por seu olhar particular e pouco intrusivo sobre a vida cotidiana das pessoas.

Seu primeiro filme, "Titicut Follies", capturou a dura realidade de um asilo para pessoas com doenças mentais, Bridgewater.

Filmado em 1967, o documentário mostrou imagens de maus-tratos aos pacientes, incluindo uma cena polêmica em que um homem era alimentado à força por um médico enquanto este fumava, e as cinzas caíam no funil da comida.

Em um de seus projetos de 2020, chamado "City Hall", ele voltou à sua cidade natal, Boston. Dois anos depois, fez uma incursão pouco frequente na ficção com "A Couple", inspirado na relação e na correspondência entre Leon Tolstói e sua esposa, Sofia.

Em uma entrevista à AFP em 2021, afirmou que a lista de instituições sobre as quais queria fazer filmes era "interminável".

"E se o grande romancista americano não escrevesse romances?", intitulou o New York Times em 2020 ao descrever a obra de Wiseman como "o equivalente contemporâneo mais próximo" do romance clássico.

