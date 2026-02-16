Assine
Trump adverte Irã sobre 'consequências de não alcançar acordo'

16/02/2026 21:47

O presidente Donald Trump advertiu nesta segunda-feira (16) o Irã sobre "as consequências de não alcançar um acordo" antes das conversas entre os Estados Unidos e a república islâmica em Genebra nesta semana.

"Vou participar dessas conversas, indiretamente", disse o presidente americano a jornalistas a bordo do Air Force One, a caminho de Washington.

"Eles querem chegar a um acordo... Não acredito que queiram as consequências de não fazê-lo", acrescentou.

