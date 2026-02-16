Barça perde na visita ao Girona (2-1) e Real Madrid é o novo líder do Espanhol
Sem forças e vulnerável, o Barcelona foi derrotado por 2 a 1 pelo Girona no Estádio Montilivi, nesta segunda-feira (16), cedendo a liderança ao Real Madrid, que no sábado havia vencido a Real Sociedad por 4 a 1 no Santiago Bernabéu.
O Barça abriu o placar no segundo tempo com um gol de cabeça de Pau Cubarsí (59'). Mas apenas três minutos depois, o francês Thomas Lemar empatou para os anfitriões.
A quatro minutos do fim, Fran Beltrán (86'), recém-contratado junto ao Celta de Vigo, marcou o gol da vitória para o Girona com um chute de pé direito que o goleiro Joan García não conseguiu alcançar.
Com esta derrota, o Barça cai para o segundo lugar com 58 pontos, dois atrás do Real Madrid.
- Yamal perde pênalti -
"Não estamos num bom momento, especialmente nas transições defensivas", declarou o técnico do Barcelona, Hansi Flick, em coletiva de imprensa.
"Temos que nos concentrar no nosso trabalho e melhorar. Não estamos mostrando todo o nosso potencial. Precisamos voltar ao nosso melhor nível, e alguns jogadores como Pedri e Rashford estarão de volta em breve", continuou.
O pênalti cobrado por Lamine Yamal na trave (45'+3), e sua subsequente chance clara de gol cara a cara com o goleiro do Girona, Paulo Gazzaniga, com um chute por cobertura (18'), definiram o primeiro tempo.
Apesar de ter melhorado sua postura defensiva em comparação com a derrota por 4 a 0 para o Atlético de Madrid no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, no Metropolitano, na semana passada, o Barça concedeu diversas chances claras ao Girona.
Além disso, nem Fermín López nem Dani Olmo conseguiram manter a posse de bola para um time que, sem Pedri González em campo, teve dificuldades para impor seu ritmo.
- "Precisamos melhorar" -
Após o intervalo, o Barça trocou passes sem sucesso até que Jules Koundé cruzou para Cubarsí cabecear para o fundo da rede, abrindo o placar.
A alegria do time catalão durou pouco. Vladyslav Vanat cruzou rasteiro da esquerda para Lemar, que, livre de marcação dentro da pequena área, só teve o trabalho de empurrar.
O Girona ameaçou diversas vezes, mas Joan García manteve o empate até que Beltrán, cercado por três defensores, criou espaço para chutar rasteiro e no canto, sem chances para o goleiro.
A apenas dois metros de distância, Koundé ficou no chão reclamando de ter sofrido um pisão no início da jogada.
Ao final da partida, o árbitro anulou um gol do Barcelona por impedimento do atacante polonês Robert Lewandowski, e o jogador do time da casa, Joel Roca, foi expulso com um cartão vermelho direto por uma entrada violenta em Yamal, que provocou um confronto entre os jogadores.
"Fizemos um jogo ruim, precisamos melhorar, mas primeiro precisamos focar em nós mesmos", afirmou Cubarsí.
"Faltou um pouco de tudo. Precisamos fazer uma autocrítica. É preciso melhorar quatro coisas e nos organizar", lamentou o zagueiro.
--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 13 de fevereiro
Elche - Osasuna 0 - 0
Sábado, 14 de fevereiro
Espanyol - Celta Vigo 2 - 2
Getafe - Villarreal 2 - 1
Sevilla - Alavés 1 - 1
Real Madrid - Real Sociedad 4 - 1
Domingo, 15 de fevereiro
Real Oviedo - Athletic Bilbao 1 - 2
Rayo Vallecano - Atlético de Madrid 3 - 0
Levante - Valencia 0 - 2
Mallorca - Betis 1 - 2
Segunda-feira, 16 de fevereiro
Girona - Barcelona 2 - 1
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34
2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39
3. Villarreal 45 23 14 3 6 44 26 18
4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17
5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10
6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4
7. Celta Vigo 34 24 8 10 6 32 27 5
8. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1
9. Athletic Bilbao 31 24 9 4 11 27 34 -7
10. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0
11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8
12. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14
13. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8
14. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9
15. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12
16. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4
17. Rayo Vallecano 25 23 6 7 10 21 30 -9
18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10
19. Levante 18 23 4 6 13 26 40 -14
20. Real Oviedo 16 23 3 7 13 13 36 -23
