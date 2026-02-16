Sinner não dá chances a Machac em sua estreia no Aberto do Catar

O número dois do mundo, Jannik Sinner, passou com facilidade pelo tcheco Tomas Machac (31º do ranking da ATP) nesta segunda-feira (16), na primeira rodada do Aberto do Catar, em sua primeira partida desde que foi eliminado no Aberto da Austrália.

O italiano derrotou o tcheco com parciais de 6-1 e 6-4 e vai enfrentar o australiano Alexei Popyrin (53º) na segunda rodada do torneio.

Seu principal adversário, o número 1 do mundo Carlos Alcaraz, campeão do Australian Open após derrotar Novak Djokovic na final, é o cabeça de chave número um em Doha. Ele fará sua estreia contra o francês Arthur Rinderknech (30º).

Para Sinner, foi um retorno convincente às competições após a derrota na semifinal para Djokovic em Melbourne Park no mês passado, onde era o bicampeão do primeiro Grand Slam do ano.

O italiano cedeu apenas seis pontos em seus nove games de serviço e fechou o primeiro set em menos de meia hora, mas Machac melhorou no segundo.

Uma quebra de serviço no quinto game foi suficiente para o quatro vezes campeão de Grand Slam, embora ele tenha precisado de cinco match points para fechar a partida.

