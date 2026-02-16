Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sinner não dá chances a Machac em sua estreia no Aberto do Catar

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/02/2026 16:15

compartilhe

SIGA

O número dois do mundo, Jannik Sinner, passou com facilidade pelo tcheco Tomas Machac (31º do ranking da ATP) nesta segunda-feira (16), na primeira rodada do Aberto do Catar, em sua primeira partida desde que foi eliminado no Aberto da Austrália. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O italiano derrotou o tcheco com parciais de 6-1 e 6-4 e vai enfrentar o australiano Alexei Popyrin (53º) na segunda rodada do torneio. 

Seu principal adversário, o número 1 do mundo Carlos Alcaraz, campeão do Australian Open após derrotar Novak Djokovic na final, é o cabeça de chave número um em Doha. Ele fará sua estreia contra o francês Arthur Rinderknech (30º).

Para Sinner, foi um retorno convincente às competições após a derrota na semifinal para Djokovic em Melbourne Park no mês passado, onde era o bicampeão do primeiro Grand Slam do ano. 

O italiano cedeu apenas seis pontos em seus nove games de serviço e fechou o primeiro set em menos de meia hora, mas Machac melhorou no segundo. 

Uma quebra de serviço no quinto game foi suficiente para o quatro vezes campeão de Grand Slam, embora ele tenha precisado de cinco match points para fechar a partida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jc/pb/pm/dr/aam

Tópicos relacionados:

atp ita qat tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay