Internacional

Chefe da ONU insta Israel a revogar reforma sobre registro de terras

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
16/02/2026 15:03

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu a Israel que “revogue imediatamente” suas novas medidas sobre a propriedade da terra na Cisjordânia, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (16) por seu porta-voz, Stéphane Dujarric. 

“Tais medidas, incluindo a presença contínua de Israel no território palestino ocupado, não apenas são desestabilizadoras, mas, como lembrou a Corte Internacional de Justiça, são ilegais”, comentou Guterres, acrescentando que essa dinâmica “sobre o território corrói a perspectiva de uma solução de dois Estados”.

