Tradicionais desfiles na Alemanha têm sátira política e críticas a Putin e Trump

Centenas de milhares de alemães participam nesta segunda-feira (16) em todo o país do tradicional carnaval de "Rosenmontag", desfilando ao lado de caricaturas de políticos como Vladimir Putin e Donald Trump em carros alegóricos.

Vestidos com fantasias coloridas, os foliões marcham principalmente pelas ruas de Düsseldorf (oeste), acompanhados desses carros satíricos, uma tradição anual na Alemanha.

Entre as esculturas de papel machê estão as do caricaturista Jacques Tilly, que é processado na Rússia por difundir informações falsas sobre o Exército russo e será julgado à revelia em 26 de fevereiro, em Moscou. Em entrevista à AFP em dezembro, ele classificou as acusações como "ridículas" e prometeu apresentar novas obras contra o líder russo, que ordenou a invasão da Ucrânia há quatro anos e reprime a oposição.

"A cultura do debate pode ser polêmica, mas isso não é compreendido na Rússia de Putin", afirmou Tilly.

O presidente do Parlamento da Renânia do Norte-Westfália, André Kuper, declarou apoio ao artista e disse que "o processo penal iniciado na Rússia por difamação devido às suas caricaturas demonstra que apenas as democracias garantem a liberdade e o Estado de direito".

Entre as obras exibidas está a de um Putin de uniforme militar cravando uma espada em um bobo da corte com a palavra "sátira" no chapéu. Outra mostra o presidente russo pilotando um drone com as cores da Alternativa para a Alemanha, partido de extrema direita pró-Rússia que se tornou a principal força de oposição do país.

Tilly também retrata o presidente americano Trump boxeando com um Jesus que veste uma camiseta com a inscrição "Amor e Humanidade".

O chanceler alemão Friedrich Merz aparece montado sobre um esqueleto de dinossauro que simboliza a indústria automobilística alemã em crise, em referência a seus esforços para suspender a proibição de veículos novos não elétricos prevista para 2035 na Europa.

