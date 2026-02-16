Barcelona renova contrato com F1 até 2032 e alternará com Spa-Francorchamps
O Circuito de Barcelona-Catalunha permanecerá no calendário da Fórmula 1 até 2032, embora em anos alternados, após um acordo assinado com a Formula One Management (FOM), anunciou a organizadora da competição nesta segunda-feira (16).
"A F1 anuncia uma extensão plurianual do contrato com o Circuito de Barcelona-Catalunha para sediar um Grande Prêmio em 2028, 2030 e 2032, além do evento programado para 2026", afirmou a empresa em um comunicado.
As corridas de Barcelona serão alternadas no calendário com o Grande Prêmio da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps, que acontecerá nos anos de 2026, 2027, 2029 e 2031, concluiu o comunicado.
